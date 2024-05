XIAOMI REDMI 13C, prezzo accessibile ma grandi prestazioni! Sconto top: MENO 41 PER CENTO!

Xiaomi Redmi 13C offre un solido compromesso tra prezzo e funzionalità. Chi lo acquisterà si porta a casa uno smartphone capace di buone prestazioni a tutto campo. Un must buy per tutti coloro che non vogliono spendere una fortuna ma che comunque vogliono un dispositivo che abbia caratteristiche e specifiche avanzate. E che tutto sommato non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Oggi l’offerta pazza la troviamo su eBay, dove è possibile acquistarlo con uno sconto gigante MENO 41%, che abbatte il prezzo di ben 82 euro. Da 199,90 euro ora Xiaomi Redmi 13C costa solo 117,90 euro!

Piccolo prezzo, grande qualità

Xiaomi Redmi 13C sfoggia un design semplice e minimalista, con un corpo in plastica e un display gigante 6.74 pollici decisamente luminoso e dai colori brillanti, con risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass. Queste caratteristiche spingono Xiaomi Redmi 13C al vertice della sua categoria.

Sotto la scocca troviamo il processore Helio G85 MediaTek, un chip di fascia media che garantisce comunque prestazioni fluide per le attività basilari e che gestisce bene anche un certo tipo di multitasking e i giochi più esuberanti. Una chicca che questo smartphone ha, e che altri terminali ben più costosi non hanno è lo spazio d’archiviazione espandibile. Davvero utile!

Sul versante imaging Xiaomi Redmi 13C non delude: troviamo una fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità in ogni condizione di luce e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Anche la batteria non è da meno: ben 5000mAh, garantendo un’autonomia di tutto rispetto che arriva tranquillamente a fine giornata.

