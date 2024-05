256GB di ROM e TRIPLA FOTOCAMERA: questo gioiellino oggi è in OFFERTA TOP

Il tuo smartphone non ti soddisfa più e sei alla ricerca di un modello più prestante? Abbiamo la soluzione per te! Oggi l’OPPO RENO10 è disponibile su Amazon a soli 339 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione per farti un regalo speciale!

OPPO RENO10: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’OPPO RENO10 vanta specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel suo settore.

È dotato di un display da 6.7″ che offre più di un miliardo di colori così da rendere qualsiasi immagine più realistica e immersiva che mai. Allo stesso modo il Processore Mediatek Dimensity 7050 garantisce massima fluidità e velocità in qualsiasi operazione.

La batteria da 5000mAh permette di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. Inoltre con la ricarica rapida SUPERVOOC67W bastano pochissimi minuti per averlo sempre pronto all’uso.

Lo smartphone è dotato inoltre di tripla fotocamera IA 64MP con grandangolo Sony 8MP, fotocamera frontale Sony 32MP e Flash posteriore. Questo vuol dire che i tuoi scatti saranno impeccabili sempre e in qualsiasi condizione di luce.

In più puoi sfruttare una lunga serie di funzioni per foto e video dal livello professionale: Ultra-Grandangolo, Teleobiettivo 2X Foto e Video Ritratto con effetto Bokeh, Panorama, 4K HDR Video, HDR, Macro, AI Beautification.

Oggi l’OPPO RENO10 è disponibile su Amazon a soli 339 euro con uno sconto del 6%. La promozione è a tempo limitato, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.