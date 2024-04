160W di PURA POTENZA a prezzo MINIMO: la soundbar Panasonic giù del 33%

Quest’oggi hai finalmente la possibilità di ascoltare la musica e guardare i film in TV come se fossi al cinema, tutto grazie a una straordinaria offerta di eBay sulla potentissima soundbar Panasonic da 160W.

Sfruttando lo sconto immediato del 33% a cui puoi aggiungere un ulteriore sconto di 10€ con il codice coupon “PSPRAPR24”, il sistema audio 2.1 di Panasonic diventa disponibile all’acquisto al prezzo di 189€ con consegna rapida e gratuita in 48 ore.

Il design della soundbar di Panasonic è bello, elegante, ideale per essere affiancata a qualsiasi tipologia di smart TV; a tal proposito, puoi fissarla alla parete, sotto la TV, oppure poggiarla su un mobile e collegarla al televisore con il cavo ottico – è anche presente la connettività Bluetooth per collegare un dispositivo mobile e ascoltare la musica in streaming.

Sotto il telaio è presente un impianto 2.1 costituito da 2 subwoofer con tecnologia Bass Boost per ricreare un groove potente e avvolgente, mentre la funzione Virtual Surround e la modalità Cinema ti sorprendono con una qualità audio incredibile.

Allo sconto immediato del 33% di eBay si aggiunge anche il codice coupon “PSPRAPR24” del valore di 10€, cosicché il prezzo finale della soundbar crolli ad appena 189€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.