199€ per il MIGLIOR robot aspirapolvere LOW COST di iRobot (-33%)

Se non ne puoi più di perdere tempo con la tua vecchia aspirapolvere con il filo e vorresti invece una soluzione più moderna, magari automatizza, e anche parecchio conveniente, sappi che il popolarissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è in caduta libera su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Stiamo parlando di un dispositivo sottile e silenzioso, perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, e in caduta libera al prezzo di appena 199€ grazie allo sconto immediato del 33%.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è in vendita su Amazon ad appena 199€

iRobot Roomba 692 monta un potente motore e una spazzola ad alta rotazione per raccogliere e aspirare la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici; inoltre, l’elettrodomestico smart è perfetto per aspirare lo sporco da ogni tipologia di pavimenti e anche dai tappeti.

Alimentato da una batteria che ti assicura una validissima autonomia, Roomba 692 monta anche un precisissimo sistema di navigazione automatica che gli garantisce una mobilità sicura e precisa in ogni angolo della tua abitazione.

Sarebbe un grave peccato lasciarsi scappare il robot aspirapolvere iRobot a un prezzo così conveniente su Amazon, se non altro perché, oltre allo sconto immediato del 33%, puoi anche sfruttare i servizi Prime per riceverlo a casa già domani e senza costi di spedizione extra.

