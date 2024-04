Smart TV Samsung Oled

Quando si parla di TV con pannello Oled, l’opinione comune è che la scelta sia univoca, che esistano solo smart TV LG. E invece non è così, perché la lotta per lo scettro del padrone del nero assoluto non è così ovvia come sembra. Basta rimanere in Corea per trovare un altro contendente particolarmente forte e agguerrito come Samsung, che con la sua TV OLED 4K QE65S95CATXZT di fascia alta, super Premium, ha saputo proporre una televisione di fascia alta capace di restituire immagini che non hanno nulla da invidiare a quelle dei tanto blasonati LG. Per questo motivo, la super offerta Amazon sul taglio da 65 pollici è davvero spettacolare: MENO 36%, col prezzo di listino che passa da 2.809,99 euro a 1.799 euro! Un ribasso netto pari a 1010 euro! Offerta straordinaria, occasione unica per portarsi a casa una delle migliori TV Oled attualmente sul mercato!

Come al cinema, anzi meglio!

Samsung TV OLED 4K QE65S95CATXZT è eccezionale non solo lato qualità immagini, ma anche a livello di design grazie a cornici sottili che massimizzano la superficie dello schermo. Niente plastiche di troppo insomma!

Samsung TV OLED 4K QE65S95CATXZT è il trionfo dei colori brillanti e naturali e dei neri che più neri non si può! Grazie alla tecnologia Quantum Dot, che dona colori brillanti e vividi, e al supporto per HDR le immagini a schermo appaiono assolutamente realistiche, senza artefatti e molto luminose, a tutto vantaggio del dettaglio minuto nelle zone più scure. Il nero assoluto non è un orpello fine a se stesso, la tecnologia Oled garantisce che le zone buie di una immagine siano effettivamente nere e non di quel nero blando tendente al grigio che rovina l’immagine nel suo complesso.

Una volta provata un TV Oled non potrete più farne a meno!

Il cuore della TV è il processore Neural Quantum 4K che garantisce una fluidità e una velocità di navigazione eccezionali, consentendo di passare da un’applicazione all’altra senza alcun problema. Inoltre, la tecnologia di upscaling basata su A.I. integrata permette di migliorare la qualità delle immagini a risoluzioni inferiori, portandole al livello della risoluzione 4K e garantendo una visione sempre al massimo possibile.

Da ultimo Samsung TV OLED 4K QE65S95CATXZT è anche decisamente versata lato gaming, con la frequenza di aggiornamento dello schermo a 144 htz!

