1TB di spazio extra con la SSD Verbatim: oggi la paghi quasi la metà

Hai bisogno di spazio in più per archiviare ed avere sempre a portata di mani i tuoi file più importanti? Abbiamo la soluzione che fa per te! Si tratta della SSD Verbatim da 1TB, oggi disponibile su Amazon a soli 52 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

SSD Verbatim da 1TB: tutto lo spazio che vuoi ad un prezzo mini

La SSD Verbatim da 1TB è un’ottima soluzione se hai bisogno di spazio extra per conservare i tuoi contenuti, anche quelli di grandi dimensioni, ed averli sempre a portata di mano.

Innanzitutto questa scheda è fino a 20 volte più veloce di un disco fisso standard con una velocità di lettura fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura fino a 535 MB/s. In questo modo assicura un trasferimento dati super rapido per ottimizzare qualsiasi tua operazione, in ufficio o a casa.

In più i chip flash NAND 3D ad alta velocità abbinati ad un controller di ultima generazione migliorano sensibilmente il tempo di risposta e le prestazioni del sistema.

Anche la resistenza di questo gadget è ineccepibile in quanto non ha componenti delicate con parti mobili quindi risulta essere estremamente resistente agli urti, al contrario dei dischi rigidi tradizionali. Questo vuol dire che potrai portarla sempre con te, anche nelle tue avventure all’aria aperta, nella massima sicurezza.

Per finire questo modello è super silenzioso e, in più, produce meno calore così anche la durata della batteria del tuo computer si allunga.

