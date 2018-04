LG V30, disponibile l’aggiornamento ThinQ

Filippo Vendrame,

LG, al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, aveva promesso che il suo phablet LG V30 avrebbe ricevuto l’aggiornamento “ThinQ” che avrebbe introdotto una serie di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. LG, adesso, ha comunicato che è iniziato in Italia il rollout di questo importante update. I primi a riceverlo saranno i phablet no brand (Open Market) e quelli Vodafone. Successivamente, questo aggiornamento sarà disponibile anche per le versioni vendute dagli altri operatori.

I vantaggi maggiori dell’implementazione di questa piattaforma di intelligenza artificiale di LG si avranno principalmente nel settore fotografico. Vision AI, infatti, dispone di tre nuove funzionalità smart dedicate agli scatti fotografici: AI CAM, QLens e Bright Mode. La prima, analizza i soggetti inquadrati dalla fotocamera suggerendo le impostazioni di scatto ottimali. La seconda, invece, permette di ricercare immagini simili a quelle inquadrate, offrendo agli utenti anche informazioni su prodotti e luoghi di interesse. Infine, la terza modalità consente di scattare foto molto più luminose in condizioni di scarsa illuminazione.

Le novità della piattaforma di intelligenza artificiale “ThinQ” di LG non si limitano, però, solamente al comparto fotografico. Voice AI, infatti, lavorando all’unisono con Google Assistant, permette agli utenti di gestire le app e le impostazioni del phablet attraverso alcuni comandi vocali. Funzionalità al momento disponibile in lingua inglese.

L’aggiornamento, in fase di distruzione, porterà sul phablet anche Android Oreo.

L’LG V30, si ricorda, è un phablet Android dotato di un display OLED Full Vision da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel, 538 ppi) e aspect ratio di 18:9. Il processore scelto da LG per muovere questo suo prodotto è il Qualcomm Snapdragon 835. 4 GB è la dotazione della RAM e lo spazio per archiviare i dati è di 64 GB o di 128 GB nella variante V30+.

Ottimo il comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore da 16 e 13 MP. Presenti, infine, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE Advanced, sensore per le impronte, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e la batteria da 3.300 mAh.