Volantino MediaWorld, arriva la Tech Mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino “Tech Mania” valido sino al prossimo 25 aprile. Volantino ricco di proposte con tanti suggerimenti su tutti gli ultimi prodotti di elettronica come smartphone, computer, tablet pc, televisori e tanto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, si segnala il nuovissimo Huawei P20 Lite, proposto al prezzo di 369 euro e con incluso in regalo l’indossabile Huawei Band 2 Pro. Non mancano nemmeno i performanti Huawei P20 Pro a 899 euro e Samsung Galaxy S9+ a 999 euro.

Per i fan del brand Xiaomi, MediaWorld propone il Mi Mix 2 a 399 euro. Da segnalare anche l’offerta sul Samsung Galaxy S8 che viene proposto a 629 euro con in regalo un buono di 50 euro da utilizzare con Netflix. Tra i tablet pc, invece, si segnala il debutto del nuovo iPad che nella versione da 32GB con connettività WiFi è venduto dalla catena di elettronica al prezzo di 359 euro. Tra i computer di ultima generazioni dotati del sistema operativo Windows 10 si evidenzia, invece, il notebook HP 15-BS136NL con processore Intel Core i7 di ottava generazione, GPU AMD Radeon 530, 8GB di RAM e disco fisso da 1TB al prezzo di 699 euro. Non mancano nemmeno accessori per il mondo dell’informatica come stampanti e schermi per PC.

Per gli appassionati del gaming, MediaWorld propone la PS4 Pro 1TB con il gioco God of War al prezzo di 399 euro (dal 20 di aprile). Per chi ama il mondo del modellismo e dei droni, la catena di elettronica offre alcune interessanti soluzioni come il drone DJI Spark al prezzo di 499 euro con radiocomando incluso.

Presenti anche molte televisioni di ultima generazione per chi ama guardare i film a casa come al cinema. Infine, il volantino include anche innumerevoli gadget e prodotti per la mobilità elettrica come un’ebike e gli hoverboard.