Red Dot Design Awards 2018: scelti i vincitori

Dagli elettrodomestici alla moda ai dispositivi dedicati all’elettronica di consumo come smartwatch, notebook, cuffie, tablet e monitor, quest’anno aziende e designer di 59 Paesi del globo hanno inserito oltre 6300 innovazioni per aggiudicarsi un Red Dot Award: Product Design. Sono 1684 i prodotti vincitori, che hanno tutti una cosa in comune: mostrano lo stato attuale del design dei prodotti e danno un’idea del futuro.

I prodotti dei Red Dot Design Award 2018 si sono contraddistinti per la loro qualità, in miglioramento anno su anno, segno che le aziende hanno compreso che una elevata qualità estetica è, insieme alle funzionalità, un fattore di successo per rimanere competitivi sul mercato odierno, sempre più difficile e pieno più che mai di proposte. In termini di funzionalità, un aspetto è divenuto particolarmente evidente: mentre l’utilizzo dei prodotti da parte dei consumatori sta diventando sempre più semplice e intuitivo, la tecnologia contenuta al loro interno sta diventando sempre più invisibile agli occhi.

È una tendenza, questa, che si riflette in particolare nei prodotti innovativi dedicati alla smart home, la casa connessa. Ad esempio, Google Home ha vinto un Red Dot poiché sa unire design e innovazione: l’altoparlante intelligente dell’azienda californiana funziona come un assistente digitale personale per aiutare gli utenti nelle attività quotidiane; si comanda con la voce aiutando così a ottenere notizie, ascoltare musica, avere una lista della spesa sempre a portata di mano e molto altro ancora, non ha tasti o pulsanti visibili, è provvisto di un tessuto che ben nasconde la tecnologia al suo interno ed è controllato tramite un touchscreen non appariscente.

Gli smartwatch si stanno sempre più evolvendo a livello di design e funzionalità e oggi vi è un buon numero di dispositivi indossabili che, nonostante la tecnologia al loro interno, sembrano esteticamente dei tradizionali orologi, offrendo così all’utente la possibilità di indossarli per tutta la giornata e in qualsiasi contesto fruendo comunque delle loro feature uniche. Tra gli smartwatch premiati con un Red Dot: Best of the Best quest’anno vi è il TAG Heuer Connected Modular 45 Luxury Kit, che ha conquistato la giuria in particolare per la sua modularità. Varie parti dell’orologio – come il quadrante, il cinturino e la fibbia – possono infatti essere cambiate per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni momento.

Sono poi ben 13 i prodotti Acer a vincere un Red Dot Design Award, appartenenti a diverse categorie, segno dell’impegno che la nota azienda infonde nel fare del design all’avanguardia dei propri device una parte integrante dell’intera esperienza utente. Quest’anno, grazie a dispositivi di assoluta innovazione nel settore come il laptop più sottile del mondo Acer Swift 7, il primo tablet con Chrome OS dedicato all’istruzione Chromebook Tab 10, il notebook Acer Swift 5 per una trasportabilità fuori dal comune unita a uno chassis elegante e leggero, il notebook Acer Nitro 5 che stupisce con un design accattivante che lo distingue dalla massa, il convertibile Acer Spin 5 che innova nel design soprattutto per gli altoparlanti, i prodotti Acer insigniti dei Red Dot Awards coprono un’ampia gamma di categorie che spazia dai notebook ai desktop passando per cuffie, monitor e proiettori.

Spiega l’azienda produttrice:

Siamo entusiasti del fatto che tredici dei prodotti Acer siano stati oggetto di un riconoscimento così prestigioso e ugualmente entusiasti del fatto che così tante delle nostre categorie di prodotti siano rappresentate tra i vincitori. Non siamo motivati solo dalla nostra missione di rendere la tecnologia accessibile a quante più persone possibile, ma anche da quella di offrire esperienze eccezionali che passino da un’attenzione per il design e funzionalità incentrate sugli utenti su tutte tipologie di dispositivi.

La cerimonia di premiazione dei Red Dot Design Awards 2018 si terrà il 9 luglio al teatro d’opera di Essen. Tra i vincitori del Red Dot: Best of the Best vi sono anche Apple, Bulgari, Canyon Bicycles, Ferrari, Lenovo, LG, Philips, Porsche, Sony e Veryday.