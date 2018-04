iPhone 2018 con LCD senza Touch ID?

Floriana Giambarresi,

Il nuovo iPhone con schermo LCD da 6,1 pollici che farà parte della gamma 2018 non disporrebbe della tecnologia Touch ID per mantenerne più basso il costo, ma avrebbe una cover Glass Sensor (CGS) posteriore, in vetro, con un sensore extra. Lo si apprende da una nuova nota condivisa dall’analista di KGI Securities Ming-Chi Kuo e pubblicata dal sito cinese Feng.

Si sostiene che Apple probabilmente non includerà il supporto al Touch ID sul modello LCD di iPhone 2018 proprio per mantenerne basso il prezzo al pubblico, ma la tecnologia sarebbe prevista nei due modelli con pannello OLED da 5,8 e da 6,5 pollici il cui display, pare, sarà prodotto da Samsung. Il melafonino più economico utilizzerebbe invece una cover in vetro con a bordo un sensore che trasferirebbe il modulo touch dell’iPhone dal pannello dello schermo (tecnologia in-cell) direttamente al vetro. A quanto pare, la tecnologia CGS garantirebbe un display più leggero e resistente agli urti.

Si vocifera che la casa di Cupertino aggiungerà un sensore aggiuntivo a quello già incluso nella tecnologia CGS, ma non è noto quale sia lo scopo. Tuttavia, pare che ciò comporterà un leggero aumento del costo di produzione del pannello touch, che passerebbe dai 23 dollari ai 26 dollari. Ed è proprio per compensare il costo del nuovo display che Apple andrebbe a rimuovere il Touch ID sull’iPhone da 6,1 pollici, il che rappresenterebbe una mossa curiosa dato che tale funzionalità è oramai ben integrata in tutto il sistema operativo iOS.

Secondo la fonte, Apple prevederebbe di incorporare la tecnologia di visualizzazione Cover Glass Sensor in tutti i futuri iPhone a partire dal 2019. Si dice che il gigante californiano stia pianificando di rilasciare smartphone con supporto alle gesture senza tocco nei prossimi anni e l’introduzione di una novità del genere potrebbe rappresentare il primo passo verso tale obiettivo. Pare che proprio iPhone con schermo LCD da 6,1 pollici sarà quello più venduto durante la prossima stagione, per via del suo prezzo al pubblico più basso e delle nuove funzionalità che Apple prevede di introdurre, che sarebbero uguali a quelle degli iPhone 2018 più costosi con display OLED.