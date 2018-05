LG Watch Timepiece, smartwatch ibrido con Wear OS?

Luca Colantuoni,

Gli ultimi smartwatch del produttore coreano sono stati Watch Sport e Watch Style, annunciati oltre un anno fa e basati su Android Wear 2.0. In base alle informazioni ricevute da AndroidHeadlines, LG dovrebbe ritornare sul mercato con un modello ibrido denominato Watch Timepiece che combina un tradizionale orologio meccanico con componenti digitali. Questa categoria di indossabili riscuote un successo maggiore rispetto agli smartwatch veri e propri.

LG Watch Timepiece dovrebbe avere una cassa in acciaio inossidabile con certificazione IP68, movimento al quarto ad alta precisione e lancette analogiche. Se utilizzato in Watch Mode, ovvero disattivando quasi completamente la parte digitale, l’orologio segna l’ora per oltre quattro giorni anche se la batteria integrata da 240 mAh è scarica. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono uno schermo LCD circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 360×360 pixel, processore Snapdragon 2100, 768 MB di RAM e 4 GB di storage.

Galleria di immagini: LG Watch Sport e Watch Style, immagini

Il cinturino in silicone da 22 millimetri è intercambiabile e quindi facilmente sostituibile. Gli utenti potranno acquistare anche una versione Plus dello smartwatch ibrido con cinturino in metallo. La connettività sarà garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2. Non ci saranno invece GPS, NFC e LTE, per cui servirà il collegamento allo smartphone. Previsti invece i tradizionali sensori che permettono la registrazione dei dati durante l’attività fisica, come accelerometro, bussola e barometro.

Tutto su LG Watch Sport

La ricarica potrà essere effettuata tramite porta micro USB 2.0. Il Watch Timepiece sarà disponibile dal mese di giugno in due colori: Aurora Black e Cloud Silver. Il sistema operativo è ovviamente Wear OS 2.10. Il prezzo dovrebbe essere intorno a 250 dollari.