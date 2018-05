FIFA 18 ai Mondiali con 2018 FIFA World Cup Russia

Cristiano Ghidotti,

Sebbene come tutti sanno l’Italia non andrà ai Mondiali per via dell’eliminazione subita in modo inatteso dalla Svezia, i fan nostrani si potranno consolare joypad alla mano: EA Sports ha confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, annunciando l’arrivo di un corposo pacchetto di aggiornamento per FIFA 18 dedicato proprio alla competizione russa. Sarà disponibile per il download gratuito a partire dal 29 maggio.

Le piattaforme interessate dall’update, intitolato 2018 FIFA World Cup Russia, saranno PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Incluse le 32 squadre nazionali che prenderanno parte al torneo, le divise riprodotte nei minimi dettagli e i 12 stadi allestiti per ospitare le sfide. Per l’occasione sarà introdotta anche la possibilità di creare una formazione personalizzata nella modalità Ultimate Team scegliendo tra i giocatori delle formazioni che disputeranno i Mondiali. Alla base di tutto, ovviamente, il motore Frostbite che muove FIFA 18. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale, seguito da un trailer che mostra alcune sequenze di gameplay.

Vivi l’esperienza ufficiale della coppa del mondo, disponibile a breve in FIFA 18 sotto forma di aggiornamento gratuito. Gioca con una delle 32 nazionali qualificate in uno dei 12 stadi per vincere l’ambito trofeo.

EA Sports ha inoltre annunciato che l’aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia verrà messo a disposizione anche dei dispositivi mobile con sistema operativo Android e iOS, ma a partire dal 6 giugno, dunque ad appena poco più di una settimana dal fischio d’inizio della gara d’apertura. Il testimonial scelto per promuovere l’arrivo del pacchetto è ancora una volta Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse del Real Madrid che nel torneo russo guiderà il suo Portogallo campione d’Europa nel 2016.