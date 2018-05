Red Dead Redemption 2: svelata la copertina

Cristiano Ghidotti,

Mancano ancora quasi sei mesi al debutto di Red Dead Redemption 2 (in offerta su Amazon a 69 euro), ma l’hype è già alle stelle, complice anche il terzo trailer appena pubblicato. Si tornerà nel far west, con un’avventura del tutto inedita ambientata nel lontano 1899, in un momento che stava finalmente per vedere la giustizia trionfare sulle scorribande di banditi e pistoleri.

Nell’occasione Rockstart Games ha svelato anche la copertina ufficiale e definitiva del titolo, in pieno stile western, nelle due versioni destinate alle console PlayStation 4 e Xbox One: eccole allegate di seguito. Si tratterà a tutti gli effetti di un prequel (l’uscita del 2010 era ambientata nel 1911), con i giocatori chiamati a vestire i panni del protagonista Arthur Morgan, un fuorilegge membro della gang Van der Linde. L’impostazione del gameplay sarà ancora una volta di tipo open world, strutturata in modo da concedere una grande libertà d’azione nelle fasi di esplorazione di una mappa enorme, ricca di segreti da scoprire nascosti in ogni angolo e di missioni da affrontare.

Torneranno a farsi vive anche due vecchie conoscenze, John Marston e Dutch Van der Linde, rispettivamente protagonista e antagonista del primo capitolo. Red Dead Redemption 2 si candida di diritto fin da ora a diventare uno dei migliori e più venduti titoli dell’anno: gli analisti già prevedono vendite record, al di sopra degli altri giochi che arriveranno nell’ultimo trimestre, con un effetto traino anche sulla distribuzione delle console. Riproponiamo in chiusura il terzo trailer del titolo, condiviso ieri da Rockstar Games, che conferma la data di debutto per il 26 ottobre e svela qualche nuova informazione sulla trama, senza però di fatto mostrare sequenze di vero gameplay come invece desiderato da molti fan della serie.