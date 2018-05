Online il nuovo smartwatch LG con Wear OS

Floriana Giambarresi,

Sul sito Web della FCC è appena emerso un nuovo smartwatch LG con Wear OS e un display circolare che potrebbe essere relativo all’LG Watch Timepiece vociferato lo scorso mese, un peculiare orologio dotato di un design analogico ibrido. Quando mancano pochissime ore al Google I/O 2018, la FCC suggerisce che tale dispositivo è reale e che potrebbe presentare una interfaccia utente ridisegnata per sfruttare il form factor inedito di cui sarebbe caratterizzato.

L’archivio rivela un dispositivo con cuore Wear OS fabbricato da LG che sembra vantare delle caratteristiche uniche, mai viste finora su uno smartwatch con il sistema operativo Google. Infatti, lo screenshot a corredo delle informazioni testuali mostra che non sta utilizzando la solita interfaccia di Wear OS: la tipica lista di app verticali viene sostituita da una visualizzazione circolare, con le icone disposte in un semicerchio. Il cambiamento è probabilmente dovuto a uno smartwatch ibrido di cui ha scritto di recente Android Headlines.

Nello specifico, si dice che il nuovo LG Watch sarebbe un ibrido unico che unirebbe un dispositivo Wear OS (incluso uno schermo LCD da 1,2 pollici con risoluzione da 360 x 360 pixel) con un orologio al quarzo: ciò consentirebbe una migliore durata della batteria. Infatti, anche quando la parte dedicata alle funzioni smart con Wear OS esaurirebbe la carica della batteria, l’utente avrebbe comunque a disposizione tutte le funzioni di un tradizionale orologio. Le lancette potrebbero peraltro eseguire altre funzioni come quelle viste in alcune soluzioni ibride, come la bussola o il cronometro.

Dal possibile nome LG Watch Timepiece, si vocifera anche che l’orologio utilizzi una cassa in acciaio inossidabile con una possibile variante che includerebbe un cinturino di metallo, oltre a quello standard in silicone. Mancherebbero invece funzioni come GPS e NFC, mentre per quanto riguarda la dotazione hardware il nuovo device di LG disporrebbe di un processore Snapdragon Wear 2100, di 4 GB di memoria interna e 768 MB di RAM.

Non vi sono dettagli concreti sulla possibile data di uscita del nuovo smartwatch di LG – anche se si vocifera che sia in arrivo entro il mese di giugno – ma dato che è apparso sulla FCC poco prima del Google I/O 2018, è possibile che venga annunciato proprio durante tale atteso evento.