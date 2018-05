Le notizie di UPDAY sulle Smart TV Samsung QLED

Cristiano Ghidotti,

Un accesso alle notizie provenienti da tutto il mondo direttamente dallo schermo posizionato nel salotto di casa: è ciò che offre l’integrazione di UPDAY sui nuovi televisori Samsung QLED, grazie alla presenza della piattaforma gestita da Axel Springer sui modelli commercializzati in dodici paesi europei, Italia compresa. Gli altri territori interessati dall’iniziativa sono Germania, Austria, Svizzera, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Polonia.

Le news sono curate da un team di giornalisti e costantemente aggiornate per portare in evidenza i fatti più importanti, ad ogni ora e ogni giorno della settimana, con testi accompagnati da immagini in alta definizione per rendere più immediata e piacevole la consultazione. Una mossa che va ad arricchire l’ecosistema Smart Home offerto dal produttore sudcoreano con la sua gamma di prodotti, che oltre alle TV propone dispositivi indossabili come smartwatch e smart fridge, l’evoluzione del tradizionale frigorifero con moduli per la connettività e display. Queste le parole di Giorgio Baglio, direttore di UPDAY for Samsung in Italia.

L’obiettivo di UPDAY è aggiornare costantemente i lettori con le notizie più importanti. Ogni momento della giornata in cui si leggono le notizie e ogni dispositivo che utilizzi per farlo richiedono un approccio editoriale diverso. Se stai camminando leggi le news sullo smartphone, se ti stai rilassando sul divano o se stai preparando la colazione puoi dare un’occhiata veloce al frigorifero o alla smart TV: il team editoriale di UPDAY porta le notizie direttamente dove ti trovi.

Oggi attivo in 16 paesi europei, il servizio di UPDAY conta oltre 20 milioni di utenti unici al mese, nonostante il debutto sia relativamente recente (avvenuto nel 2016). È preinstallato sugli smartphone più recenti di Samsung compreso il top di gamma Galaxy S9, così come sui modelli delle linea Galaxy A e Galaxy J, senza dimenticare l’orologio Gear S, i già citati smart fridge della linea Family Hub e i televisori QLED di ultima generazione. L’applicazione può essere scaricata sui device Android compatibili direttamente da Play Store.