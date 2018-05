Marco Grigis,

Arriva un curioso aggiornamento sulla versione LCD di iPhone 2018, il device da 6.1 pollici che Apple potrebbe presentare a settembre in concomitanza con i due successori di iPhone X. Secondo quanto reso noto dall’analista Jun Zhang di Rosenblatt, sulla base di alcune informazioni forse raccolte dai distretti produttivi, Apple starebbe pensando a nuovi colori per la scocca. Lo smartphone potrebbe essere infatti disponibile in giallo, rosa e blu, come sorta di erede dell’ormai vecchio iPhone 5C.

L’analista identifica questo modello semplicemente come iPhone 8S, anche se le caratteristiche hardware e di design potrebbero essere molto diverse rispetto all’attuale versione in commercio: si parla infatti di uno schermo LCD da 6.1 pollici, completo di top notch e di tecnologia Face ID. Per differenziare il modello dagli altri della linea, gli iPhone X da 5.8 e 6.5 pollici, Apple starebbe però pensando a una scocca più appariscente.

Zhung spiega infatti come il gruppo di Cupertino stia lavorando su tre nuove colorazioni, per una scocca gialla, rosa oppure blu:

Siccome Apple quest’anno comincerà a lanciare tre nuovi modelli ogni anno, riteniamo che la società debba differenziare il design del modello LCD con i due OLED di fascia alta. Una scelta ragionevole potrebbe essere l’aggiunta di differenti colori.

Come già accennato, Apple ha fatto ricorso allo stesso approccio ai tempi di iPhone 5C, proponendo scocche di diversi colori, dal bianco al verde acceso. Il compito, in quel frangente, si è rivelato molto semplice: gli smartphone, infatti, vedevano una scocca in policarbonato. Per iPhone 2018 LCD la questione potrebbe farsi più complessa, data la presenza di alluminio anodizzato e vetro. L’aggiunta di una tinta all’alluminio richiede infatti processi produttivi più elevati, che potrebbero innalzarne i costi. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove indiscrezioni dai distretti produttivi partner di Apple o, ancora, l’effettiva presentazione a settembre: la mela morsicata opterà davvero per una versione colorata del suo smartphone di media fascia?