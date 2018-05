Samsung Galaxy J6, render e immagini reali

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno sono aumentate le indiscrezioni sul Galaxy J6, segno che l’annuncio è imminente (forse entro fine mese). Poche ore fa sono apparse online i render ufficiali, pubblicati da un rivenditore olandese, che confermano la presenza di un Infinity Display. Il sito SamMobile ha ottenuto anche alcune immagini reali che mostrano il design dello smartphone.

Ovviamente le differenze rispetto alle serie Galaxy S e Galaxy A sono notevoli. Innanzitutto, il telaio è in plastica, materiali meno esteticamente gradevole dell’alluminio o del vetro, ma che permette di ridurre i costi e il prezzo finale. Lo schermo del Galaxy J6 non è così “infinito” come quello dei modelli di fascia media e alta, in quanto le cornici sono piuttosto evidenti. Nonostante ciò, l’area di visualizzazione è stata incrementata, grazie all’adozione di un pannello Super AMOLED da 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9.

Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro sotto la fotocamera. La dotazione hardware dovrebbe includere un processore octa core Exynos 7870, 2/3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Samsung avrebbe scelto sensori da 13 e 8 megapixel per le fotocamere posteriore e frontale, entrambe con flash LED. Nelle immagini si notano il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.000 mAh. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.0 Oreo, personalizzato con l’interfaccia Samsung Experience 9.0. Il Galaxy J6 dovrebbe essere annunciato il 25 maggio. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra intorno ai 200 dollari.