Samsung Galaxy J4 e J6, tutte le specifiche

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i nuovi smartphone di fascia alta e media, Samsung si appresta ad aggiornare la serie più economica con un netto miglioramento delle caratteristiche a partire dallo schermo. Nelle ultime ore sono trapelate le specifiche dei Galaxy J6 e Galaxy J4 che, probabilmente, faranno compagnia al Galaxy J2 Core, il primo modello del produttore coreano basato su Android Go.

La novità più interessante è il pannello AMOLED (Infinity Display) per il Galaxy J6. Lo schermo dovrebbe essere da 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18.5:9. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, 2/3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Samsung avrebbe scelto sensori da 13 e 8 megapixel per le fotocamere posteriore e frontale, entrambe con flash LED. La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.000 mAh.

Secondo le fonti di SamMobile, il Galaxy J4 avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione HD, processore Exynos 7570 a 1,4 GHz, 2/3 GB di RAM, fotocamere da 13 e 5 megapixel con flash LED e batteria da 3.000 mAh. Entrambi gli smartphone integreranno un modulo LTE con supporto dual SIM e avranno Android 8.0 Oreo come sistema operativo. Tra le funzionalità software ci saranno le modalità Bike (nessuna notifica o chiamata in bicicletta), Ultra Data Savings (poche app in background) e Turbo Speed (avvio rapido delle app). L’annuncio dei due smartphone è previsto tra fine maggio e inizio giugno.