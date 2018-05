Elon Musk: Hyperloop e SpaceX per trasporti rapidi

Filippo Vendrame,

Elon Musk punta a combinare Hyperloop e SpaceX per rendere molto più rapidi i trasporti. L’anno scorso, Musk aveva svelato il suo piano di utilizzare il futuro razzo di nuova generazione, BFR, non solo per le missioni su Marte o sulla Luna ma anche per rendere i trasporti terrestri molto più rapidi, consentendo viaggi da una parte all’altra nel mondo in soli 20-30 minuti. Un progetto che sembrava più fantascienza che realtà ma che invece è tra i piani ufficiali di SpaceX come raccontato dal COO Gwynne Shotwell durante un’intervista a TED.

Il sistema, si ricorda, funziona in modo simile ai viaggi in aereo con una rotta da punto a punto, con la differenza che il razzo attraversa l’atmosfera ad una velocità significativamente elevata (27.000 km/h), riducendo drasticamente i tempi di volo. Uno dei colli di bottiglia di questo progetto è il sistema di trasporto delle persone dalle città al razzo e viceversa. Un tragitto che nelle affollate metropoli potrebbe pregiudicare tutti i vantaggi di questo innovativo sistema di trasporto. Ma Elon Musk ha una soluzione anche a questo problema: utilizzare Hyperloop.

Elon Musk punterebbe, dunque, a creare una rete di collegamento tra le città e gli spazioporti grazie alla quale i treni a levitazione magnetica di The Boring Company potrebbero compiere il tragitto in appena 10-15 minuti. Complessivamente, viaggiare da una parte all’altra del globo terrestre potrebbe richiedere solamente meno di un’ora partendo dal salotto di casa. Trattasi di un progetto tutto fuorché teorico visto che il primo collegamento potrebbe avvenire a Los Angeles dove The Boring Company sta realizzando una serie di tunnel di collegamento che le persone potranno utilizzare sfruttando dei pod elettrici per spostarsi più velocemente all’interno della città. Nell’area di Los Angeles ha la sede il quartier generale di SpaceX e quindi molto presto potrebbe essere operativo il primo collegamento tra la città e lo spazioporto di Elon Musk.

Un progetto sicuramente affascinante di cui forse si saprà presto qualcosa in più visto che nelle prossime ore Elon Musk annuncerà alcune novità relative ai piani della sua The Boring Company per l’area di Los Angeles.