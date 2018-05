Apple ha venduto 600.000 HomePod nel Q1 2018

Marco Grigis,

Apple è riuscita a piazzare sul mercato 600.000 HomePod nel primo trimestre solare del 2018, così come svela un report pubblicato da Strategy Analytics. Sebbene la cifra pare non sia in linea con le precedenti previsioni degli analisti, i quali inizialmente hanno scommesso sul superamento di un milione di unità, il gruppo di Cupertino ha conquistato ancora il 6% del mercato. Un dato ancora lontano dall’eguagliare le performance di Amazon e Google, sebbene HomePod si posizioni su segmenti abbastanza diversi rispetto a Google Home ed Echo.

Sempre secondo Strategy Analytics, Amazon ha venduto 4 milioni di speaker Echo nello stesso periodo di riferimento, mentre Google ha piazzato sul mercato 2.4 milioni di Google Home. Rispettivamente, le due aziende hanno conquistato ben il 43.6% e il 26.5% del mercato degli altoparlanti intelligenti. Le performance di HomePod rimangono invece ancora contenute, con 600.00 unità, battute addirittura da Alibaba con 700.000 esemplari. Cupertino batte però Xiaomi, fermo a 200.000 smart speaker.

In totale, nel primo trimestre del 2018 potrebbero essere stati distribuiti 9.2 milioni di smart speaker, con sempre Amazon e Google in testa. Le sfide per la mela morsicata rimangono tuttavia molte e difficili: non solo per la disponibilità geografica, considerato come HomePod sia oggi acquistabile su pochissimi mercati, ma anche per il prezzo. Le proposte dei rivali rimangono anche abbondantemente sotto la soglia dei 100 dollari, mentre Apple ha deciso di proporre il suo device a 349. Va però considerato come, mentre per Google e Amazon il focus è sui servizi d’assistenza, Apple abbia voluto lanciare un prodotto principalmente dedicato alla qualità d’ascolto musicale, con altoparlanti a 360 gradi capaci di adattarsi alle condizioni fisiche della stanza per offrire sempre la migliore qualità d’ascolto.

Qualche tempo fa è emersa un’indiscrezione sul possibile lancio di una versione di HomePod a prezzo ridotto, forse un’edizione mini sotto ai 200 dollari, ma dalle parti di Apple Park non è ancora giunta nessuna conferma in merito.