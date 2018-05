Honor 10, sold out in Europa dopo 24 ore

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che il nuovo Honor 10 è sold out in diversi paesi europei. A distanza di sole 24 ore dal lancio ufficiale sono già terminate le scorte in Francia, mentre in Spagna è possibile acquistare solo i modelli di colore nero e grigio. Quest’ultimo è invece l’unico colore non disponibile in Italia. Honor non ha tuttavia specificato il numero di unità vendute.

Gli utenti che ordineranno la versione con 128 GB di storage entro il 20 maggio potranno usufruire di uno sconto di 30 euro, pagando quindi 449,00 euro. Finora il coupon è stato richiesto da oltre 86.000 utenti, per cui è ipotizzabile che il numero di unità vendute supererà quota 100.000. Ci sono dunque buone probabilità che lo smartphone diventi uno dei maggiori successi per il produttore cinese, considerato l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Honor 10 possiede infatti caratteristiche di fascia alta, ma un prezzo inferiore a quello del recente Huawei P20.

Galleria di immagini: Honor 10, immagini dello smartphone

Honor 10 ha uno schermo FullView da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 970, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, AI camera posteriore con sensori da 24 e 16 megapixel, fotocamera frontale da 24 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e un chip audio Hi-Fi AK4376A.

Il lettore di impronte digitali è nascosto sotto il vetro e sfrutta la tecnologia ad ultrasuoni. La batteria da 3.400 mAh supporta la ricarica rapida Honor Super Charge (50% in 25 minuti). Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia EMUI 8.1. Il prezzo della versione con 64 GB di storage è 399,00 euro.