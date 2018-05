Volantino Unieuro, arriva Honor 10

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido a partire da oggi sino al prossimo 7 giugno. Un volantino molto ricco di offerte che si caratterizza per una promozione particolarmente ghiotta per tutti coloro che amano il mondo della cucina. Chi acquisterà un grande elettrodomestico tra quelli inseriti in promozione potrà ricevere in regalo un robot per la cucina del valore di ben 648 euro. Per quanto riguarda il mondo degli smartphone, Unieuro porta al debutto il nuovissimo Honor 10 che gli interessati potranno acquistare a 399,90 euro.

Si segnalano anche l’LG G7 a 849,90 euro, il Samsung Galaxy Note 8 a 799 euro, l’iPhone 8 Plus 64GB a 849 euro e il Huawei P20 Pro a 899,90 euro. Tra i tablet pc, invece, Unieuro propone il nuovo iPad 2018 128GB 4G a 579 euro. Per tutti coloro che stessero cercando un nuovo PC Windows 10, la catena di elettronica propone una ricca selezione di notebook di ultima generazione. Per esempio, il Surface Laptop con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD è proposto a 849,99 euro. Gli appassionati di gaming potranno, invece, rivolgere la loro attenzione verso la potente console Xbox One X con il gioco Forza Motorsport 7 a 499,99 euro.

Tantissime le offerte e gli sconti per chi sta cercando un nuovo televisore per trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung UE55MU6400 con risoluzione 4K e schermo da 55 pollici è proposto al prezzo di 649 euro.

Infine, Unieuro propone molti gadget, accessori per l’informatica, smartwatch e smartband per il fitness.