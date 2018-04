Di Luca Colantuoni, 19 aprile 2018

Come anticipato tramite l’invito ricevuto dalla stampa specializzata, la sussidiaria di Huawei ha annunciato il nuovo Honor 10 durante un evento organizzato in Cina. Lo smartphone eredita alcune caratteristiche dal precedente Honor View 10 e condivide lo stesso design del recente Huawei P20, come la colorazione iridescente della cover posteriore. Honor 10 è il primo modello della serie con schermo 19:9 dotato di notch.

Honor 10: tutti i dettagli

Il design è sempre stato uno dei punti di forza degli smartphone Honor. Il produttore ha sfruttato diverse tecniche per migliorare l’estetica e rendere i dispositivi molto gradevoli alla vista. Per il telaio del nuovo Honor 10 sono stati ovviamente utilizzati l’alluminio (frame) e il vetro (cover), in modo da formare un “sandwich” con il vetro che protegge lo schermo. Il colore Purple è stato ottenuto applicando un rivestimento ottico NCVM che riflette la luce e crea una variazione di tonalità a diverse inclinazioni, come avviene per la variante Twilight del P20. In presenza di determinate condizioni di illuminazione il colore tende al blu.

La seconda novità è il notch presente nella parte superiore dello schermo che ospita l’auricolare, la fotocamera e i sensori di luminosità/prossimità. La larghezza della “tacca” è leggermente superiore a quella del P20. La cornice superiore è quindi molto piccola, mentre quella inferiore ha uno spessore maggiore, in quanto è presente il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico è nascosto sotto il vetro (non ci sono sporgenze) ed è utilizzabile sia per lo sblocco dello smartphone che per la navigazione tramite gesture. Lungo il bordo destro sono stati posizionati i pulsanti per accensione e volume, mentre lo slot dual SIM è sul lato sinistro. Dimensioni e peso sono 149,6×71,2×7,7 millimetri e 153 grammi, rispettivamente.

Scheda tecnica (↑)

Honor 10 possiede uno schermo IPS LCD da 5,84 pollici con risoluzione full HD (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. La dotazione hardware comprende il potente processore octa core Kirin 970 (quattro ARM Cortex-A73 a 2,36 GHz, quattro ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz e GPU Mali-G72 MP12), lo stesso chip presente negli Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 Pro e Honor View 10, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. La NPU (Neural Processing Unit) integrata nel SoC viene sfruttata per l’elaborazione locale degli algoritmi di intelligenza artificiale utilizzati principalmente dalla doppia fotocamera posteriore, come si intuisce dal loro “AI Camera“.

Galleria di immagini: Honor 10, immagini dello smartphone

Honor ha scelto un sensore RGB da 16 megapixel e un sensore monocromatico da 24 megapixel, entrambi abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.8. La dual camera utilizza vari tipi di autofocus in base alla necessità, permette di applicare l’effetto bokeh in modalità ritratto e, grazie al machine learning, riconosce automaticamente l’oggetto/soggetto inquadrato. Non mancano funzionalità avanzate, tra cui gli sticker AR, il time-lapse e la registrazione in slow motion. La fotocamera frontale da 24 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0) può essere utilizzata anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e un chip audio Hi-Fi AK4376A. La batteria da 3.400 mAh supporta la ricarica rapida Honor Super Charge (50% in 25 minuti). Varie tecnologie permettono di ottimizzare i consumi e incrementare l’autonomia. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia EMUI 8.1.

Il nuovo Honor 10 sarà disponibile in quattro colorazioni (Black, Blue, Gray e Purple) a partire dal 27 aprile. I prezzi sono 2.599 yuan (6GB+64GB) e 2.999 yuan (6GB+128GB). Prezzi e disponibilità per i mercati europei (Italia inclusa) verranno comunicati durante l’evento organizzato a Londra per il 15 maggio.