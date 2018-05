Di Luca Colantuoni, 2 maggio 2018

Come preannunciato, LG ha svelato ufficialmente il nuovo G7 ThinQ durante un evento organizzato a New York. Lo smartphone possiede un design differente dal precedente G6, uno schermo con notch, una sezione audio Hi-Fi e un pulsante dedicato per Google Assistant. Il suffisso ThinQ (si pronuncia “thin-cue”), usato anche per il V30S, indica le funzionalità IA sviluppate per la doppia fotocamera posteriore.

LG G7 ThinQ: tutti i dettagli

A prima vista il design del G7 ThinQ sembra simile a quello del V30. Lo schermo FullVision occupa quasi interamente la parte frontale, ma l’area di visualizzazione (e dunque lo screen-to-body ratio) sono stati ulteriormente incrementati, riducendo lo spessore della cornice superiore e lasciando un notch per la fotocamera, l’auricolare e i sensori. LG ha migliorato la qualità costruttiva rispetto al G6, scegliendo un profilo in alluminio e un vetro Gorilla Glass 5 per la cover posteriore. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP68 e superato anche 14 test previsti dallo standard MIL-STD-810G, quindi resiste ad acqua, polvere e altri agenti atmosferici.

Il pulsante di accensione non è più abbinato al lettore di impronte digitali sul retro, ma è stato posizionato sul lato destro e può essere sfruttato anche per avviare l’app Fotocamera con un doppio tap. Sul lato sinistro ci sono invece i pulsanti per la regolazione del volume e il nuovo pulsante per Google Assistant. Premendo due volte si attiva Google Lens, mentre con una pressione prolungata si può usare la funzionalità Walkie Talkie. Il pulsante può essere disattivato, ma non associato ad altre app.

Schermo Super Bright (↑)

Il G7 ThinQ possiede uno schermo FullVision da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il produttore ha utilizzato un nuovo pannello LCD che consente la leggibilità anche sotto la luce solare, grazie ad una luminosità massima di 1.000 nit, da cui il nome Super Bright. Questo valore viene mantenuto per tre minuti, quindi inizia a diminuire per evitare un eccessivo consumo della batteria. Il display copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporta lo standard HDR10.

L’utente può scegliere sei opzioni che permettono di impostare diversi parametri in base al tipo di contenuto: Auto, Eco, Cinema, Sports, Game e Expert. In modalità Auto, lo smartphone analizza automaticamente il contenuto di foto e giochi per ottimizzare il display e il consumo energetico. L’utente può inoltre perfezionare ulteriormente l’immagine, regolando la temperatura dei colori e i singoli livelli RGB. Il notch, che LG chiama New Second Screen, può essere nascosto con una finta cornice nera o altri colori per ottenere un effetto più personale.

Galleria di immagini: LG G7 ThinQ, immagini dello smartphone

Fotocamera intelligente (↑)

L’intelligenza artificiale viene utilizzata principalmente per la doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 megapixel. Quella principale possiede un obiettivo standard (71 gradi) con apertura f/1.6, mentre quella secondaria ha un grandangolare (107 gradi) con apertura f/1.9. La AI CAM, introdotta con il V30S ThinQ, offre ora 19 modalità di scatto. Gli algoritmi di machine learning analizzano il soggetto inquadrato e suggeriscono le impostazioni migliori. La modalità Super Bright Camera permette invece di scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Altre funzionalità sono Live Photo, Stickers 2D/3D e modalità Ritratto (effetto bokeh). La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.9.

Scheda tecnica (↑)

Il G7 ThinQ integra un processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. In determinati paesi sarà disponibile anche una versione Plus con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM. Grazie alla tecnologia Super Far Field Voice Recognition, il microfono permette di usare i comandi vocali di Google Assistant da una distanza di cinque metri.

Altra novità è il Boombox Speaker da 1,2 Watt. LG ha sfruttato lo spazio interno per creare una cassa di risonanza e offrire un suono più potente. Quando lo smartphone viene appoggiato su una superficie solida o una scatola, la cassa di risonanza diventa un woofer che amplifica l’effetto delle basse frequenze. Il G7 ThinQ integra inoltre un Quad DAC Hi-Fi e supporta il DTS: X 3D Surround Sound che assicura un suono cinematografico mediante normali auricolari.

La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 e la ricarica wireless Qi. Dimensioni e peso sono 153,2×71,9×7,9 millimetri e 162 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo.

Il G7 ThinQ sarà disponibile nei prossimi giorni in Corea e successivamente in Nord America, America Latina, Asia e Europa. Quattro i colori al lancio: New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue e Raspberry Rose. Il prezzo verrà comunicato in occasione dell’inizio della distribuzione sui relativi mercati.