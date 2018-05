LG G7 ThinQ, audio Hi-Fi e Boombox Speaker

Luca Colantuoni,

Il 2 maggio verrà ufficialmente annunciato il nuovo top di gamma del produttore coreano. LG ha già svelato le caratteristiche dello schermo da 6,1 pollici e ora ha divulgato alcuni dettagli sul comparto audio del G7 ThinQ, illustrando la tecnica usata per incrementare il volume e la qualità dei bassi.

Il nuovo LG G7 ThinQ offrirà un’esperienza multimediale di alto livello, come accade per la serie V. Il produttore ha progettato l’altoparlante, denominato Boombox Speaker, in modo da sfruttare lo spazio interno dello smartphone. In pratica è stata creata una cassa di risonanza che amplifica il suono, ottenendo un livello di volume fino a 10 volte superiore rispetto ad altri dispositivi. Inoltre, quando il G7 ThinQ viene appoggiato su una superficie (di legno, in particolare), l’altoparlante funziona come un woofer e offre un miglioramento delle basse frequenze fino a 6dB.

Il G7 ThinQ è inoltre il primo smartphone con DTS:X 3D Surround Sound. Questa tecnologia permette di ottenere audio stereoscopico, attraverso normali auricolari, che simula un sistema a 7.1 canali. LG promette una qualità audio elevata con musica, video e giochi. Ciò giustifica la presenza del jack da 3,5 millimetri, ormai abbandonato da molti produttori.

Non mancherà ovviamente il Quad DAC Hi-Fi con una distorsione audio di appena lo 0,0002%. Il produttore ha anche aggiunto il supporto per lo standard MQA (Master Quality Authenticated) che consente di ascoltare audio Hi-Fi in streaming con un ridotto consumo di dati.