Instagram lancia IGTV, con video fino a 1 ora

Floriana Giambarresi,

Espandendosi oltre le sue origini come app per condividere belle foto, Instagram consente da adesso di pubblicare video della durata massima di un’ora, che saranno disponibili da adesso in un hub dedicato dal nome IGTV, presente nella sezione Esplora dell’app e presto come applicazione standalone.

In occasione di un evento che ha appena avuto luogo a San Francisco, l’azienda conferma così le novità trapelate di recente annunciando un nuovo capitolo nella storia del video mobile. Pronta a competere a testa alta con YouTube, Snapchat e anche con la sua casa madre – Facebook, Instagram espande così la durata dei filmati condivisibili sulla sua piattaforma, che passano così da un limite di 60 secondi a uno di 60 minuti. E per ospitare i nuovi video più lunghi dei creatori di contenuti e del grande pubblico, Instagram sta lanciando IGTV, un hub che vivrà all’interno dell’app mobile ma che disporrà anche di una app standalone, in arrivo nei prossimi giorni.

Chiunque sarà in grado di postare su IGTV, ma gli utenti con oltre 10mila follower avranno la possibilità di condividere video fino a un’ora, mentre chi ha un pubblico minore potrà farlo fino a 10 minuti di durata. Celebrità come Kim Kardashian West e Selena Gomez saranno tra le prime a caricare i contenuti più lunghi sui loro account. Nel nuovo spazio, sarà possibile dunque guardare video verticali dei profili Instagram preferiti.

IGTV si basa su un’esperienza differente da quella tipica del video mobile, come annunciato dalla società in un comunicato stampa:

Mobile prima di tutto : IGTV è stato pensato per assecondare il modo con cui le persone utilizzano il telefono, per questo motivo, i video sono a schermo intero e verticali;

: IGTV è stato pensato per assecondare il modo con cui le persone utilizzano il telefono, per questo motivo, i video sono a schermo intero e verticali; Facile da usare : la riproduzione del video si avvia non appena si apre l’applicazione, quindi non c’è bisogno di cercare per iniziare;

: la riproduzione del video si avvia non appena si apre l’applicazione, quindi non c’è bisogno di cercare per iniziare; Qualità del contenuto: IGTV si basa sui contatti che si hanno su Instagram; in questo modo è possibile poter guardare i contenuti realizzati dalle persone che già segui e allo stesso tempo scoprirne sempre nuove.

IGTV non avrà annunci pubblicitari al momento del lancio, ma molto probabilmente verranno aggiunti in seguito. «Ci sarà un modo per i creatori di guadagnarsi da vivere», ha detto l’amministratore delegato di Instagram Kevin Systrom. La novità permetterà inoltre ai creatori di sviluppare canali Instagram completi dei loro diversi video a cui le persone possono iscriversi. I creator saranno in grado di inserire link nella descrizione dei loro filmati per indirizzare il traffico altrove, come siti web o e-commerce.

Oltre a IGTV, Kevin Systrom ha annunciato il raggiungimento di un grande traguardo: 1 miliardo di utenti attivi mensili ora usano Instagram, rispetto agli 800.000 utenti attivi a settembre 2017.