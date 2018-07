Hisense TV U9D: 5376 zone di local dimming

Cristiano Ghidotti,

Chi ha seguito almeno un match dei mondiali di calcio che si sono appena conclusi in Russia avrà certamente notato il logo Hisense presente su gran parte dei cartelloni pubblicitari a bordo campo. L’azienda cinese ha infatti scelto di puntare sulla partnership con l’evento sportivo per spingere la diffusione del proprio brand a livello globale, dopo aver consolidato la leadership nel mercato locale. Ne avevamo parlato un paio di mesi fa, in occasione dell’annuncio della nuova gamma ULED arrivata anche in Italia.

Per celebrare al meglio la fine della competizione che ha visto la nazionale francese sollevare il trofeo, il gruppo ha scelto di annunciare il suo prossimo step evolutivo legato al segmento TV, dal palco della Global Partner Conference andata in scena a Mosca nei giorni scorsi presso la Moscow International Music Hall. Si tratta del modello U9D che arriverà prossimamente nei negozi: il suo punto di forza è rappresentato da un sistema dinamico di retroilluminazione potenziato in modo da raggiungere un totale pari a 5376 zone. Per fare un paragone, la gamma U9A con Prime Array Backlight si ferma a 1056. Queste le parole di Ma Xiaohang, direttore scientifico del gruppo.

La tecnologia alla base del display è il cuore della tecnologia Hisense. Il lancio del nuovo U9D consoliderà ulteriormente la posizione di primo piano di Hisense nell’ambito globale della qualità dell’immagine e renderà Hisense lo specialista mondiale dell’immagine.

È il frutto di un processo di sviluppo portato avanti nel corso degli anni sulla gestione della retroilluminazione e sulla tecnologia LED Hi-View Engine, al fine di migliorare le performance in termini di luminosità, contrasto e gamma colore delle immagini. Un impegno che è valso al brand il riconoscimento “Gold Award for Global Annual Display Technology”. Al momento non è dato a saperne di più su U9D: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli tecnici e le informazioni relative alla commercializzazione arriverà più avanti.