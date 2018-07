Iliad, in diretta su Facebook alle 17.45

Filippo Vendrame,

Iliad ha dato appuntamento a tutti i suoi clienti per oggi, 18 luglio, alle ore 17.45. All’interno di tutte le pagine social dell’operatore francese, infatti, è apparso un messaggio che invita i clienti ad essere presenti alle 17.45 su Facebook. L’invito fa riferimento anche alla possibilità di fare una domanda diretta al CEO di Iliad, Benedetto Levi. I clienti, infatti, sono invitati a lasciare il quesito come risposta all’invito su Facebook, Twitter ed Instagram.

Non è chiaro cosa Iliad abbia in mente per i suoi clienti. L’invito farebbe pensare ad una diretta Live su Facebook tenuta dal CEO della società Benedetto Levi. Se così fosse, l’operatore potrebbe approfittare di questa vetrina per fare qualche annuncio, magari annunciando il traguardo del primo milione di clienti. Oppure, Iliad potrebbe finalmente annunciare l’arrivo dei primi smartphone venduti direttamente dalla sua società. Si ricorda, al riguardo, che durante la presentazione del lancio dell’operatore, Benedetto Levi evidenziò che Iliad aveva sottoscritto un accordo con Apple per vendere direttamente gli iPhone.

L’eventuale diretta, comunque, potrebbe anche essere solo un modo innovativo per coinvolgere maggiormente i clienti per valorizzarli.

Non rimane, dunque, che aspettare il tardo pomeriggio di oggi per capire se Iliad ha in mente qualche altra sorpresa. Si ricorda, inoltre, che l’attuale offerta che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati a 30GB di traffico dati a 5,99 euro al mese sarà valida solamente sino al raggiungimento del traguardo del primo milione di clienti. Poi, tale tariffa potrebbe venire modificata.

L’appuntamento, dunque, è per le 17.45 direttamente dalla Pagina Facebook di Iliad.