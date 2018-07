Samsung Galaxy Watch, trapela la data di lancio

Floriana Giambarresi,

Un nuovo rapporto dalla Corea suggerisce che il lancio del Samsung Galaxy Watch dovrebbe pervenire prima del previsto: pare che la casa sudcoreana avrebbe in programma di presentare il nuovo smartwatch insieme al Samsung Galaxy Note 9 in occasione di un evento a New York, in programma per il 9 agosto. L’uscita sul mercato potrebbe avvenire il 24 agosto mentre il preordine dovrebbe essere lanciato il 14 agosto.

Prima conosciuto come Samsung Gear S4, poi probabilmente rebrandizzato in Samsung Galaxy Watch, il nuovo orologio intelligente era già oggetto di indiscrezioni che ne vedevano la presentazione all’IFA 2018 di Berlino, che si terrà a fine agosto; tuttavia, se le informazioni appena riportate da ZDNet Korea si riveleranno accurate, lo si dovrebbe vedere già tra poche settimane.

Sebbene recenti informazioni abbiano suggerito che il dispositivo potrebbe girare su Wear OS by Google, pare che sia più possibile che Galaxy Watch sia alimentato da Tizen, il sistema operativo di proprietà Samsung. Inoltre, si dice che il gigante sudcoreano abbia in mente di porre una maggiore attenzione al fitness, includendo nell’indossabile molte nuove app (killer app, dice la fonte) dedicate e diverse funzionalità per la salute degli utenti.

Si dice che l’orologio sarà disponibile in due dimensioni diverse. Qualora l’annuncio pervenisse effettivamente a inizio agosto, avrebbe più senso dato che accostare allo smartwatch il brand Galaxy proprio in concomitanza al reveal dell’atteso phablet potrebbe aiutare ad attrarre più interesse nei consumatori.