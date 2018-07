Samsung Galaxy Note 9, nuova immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Nelle ultime settimane sono apparsi online un render (visibile all’inizio dell’articolo), un poster promozionale e la foto della parte frontale del nuovo Samsung Galaxy Note 9. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter un’immagine che svela in maniera più chiara l’aspetto dello smartphone.

Come già anticipato in passato, il nuovo dispositivo ha un aspetto praticamente identico all’attuale Galaxy Note 8. Frontalmente non si notano differenze, ad eccezione della cornice inferiore che sembra più piccola di quella superiore. La vera novità è rappresentata dallo spostamento del lettore di impronte digitali sotto la doppia fotocamera posteriore. Il layout è rimasto invariato (orizzontale) probabilmente per lasciare più spazio ad una batteria di maggiore capacità (4.000 mAh). Nell’immagine è presente anche la nuova stilo S Pen di colore giallo e blu (la parte terminale) che dovrebbe integrare un chip Bluetooth.

Il Galaxy Note 9 dovrebbe avere uno schermo (Infinity Display) da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256/512 GB di storage, dual camera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless, jack audio da 3,5 millimetri, scanner dell’iride, cardiofrequenzimetro, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience.

Lo smartphone verrà annunciato il 9 agosto a New York, mentre i preordini dovrebbero iniziare verso metà agosto. L’arrivo sui principali mercati è previsto per il 24 agosto.