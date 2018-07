Microsoft, nuovo hardware a gamescom

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i fan del brand Xbox. Major Nelson ha annunciato che Microsoft sarà presente a gamescom, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a partire dal prossimo 21 agosto a Colonia, in Germania. La partecipazione della casa di Redmond a questa importante fiera non sarà marginale. Infatti, Major Nelson ha fatto sapere che per l’occasione sarà trasmessa una puntata di Inside Xbox alle ore 16:30 del 21 agosto. Ma l’aspetto più interessante dell’annuncio è che a gamescom, Microsoft svelerà nuovi hardware ed accessori per Xbox.

Trattasi di un dettaglio interessante in quanto sicuramente la casa di Redmond certamente non annuncerà alcuna nuova console visto che l’Xbox One X è stata presentata solo da circa un anno ed un nuovo modello non arriverà non prima di un paio di anni. Molto più probabilmente, Microsoft potrebbe presentare nuove versioni personalizzate delle sue console Xbox One o nuovi bundle, nulla, comunque, di davvero nuovo. Effettivamente, a poche ore dall’annuncio, Microsoft si è anche corretto evidenziando che presenterà alcuni nuovi bundle più che hardware nuovo in senso stretto. Oppure, il gigante del software potrebbe cogliere l’occasione per presentare il nuovo controller Elite di cui si specula da un po’ di tempo.

Secondo le più recenti indiscrezioni, questo controller sviluppato per i giocatori più incalliti dovrebbe disporre di una porta USB Type-C, di connettività Bluetooth e di una batteria non sostituibile. Il controller, dunque, andrà ricaricato attraverso la porta USB Type-C. La fiera di gamescom potrebbe, dunque, essere l’occasione giusta per svelare questo interessante prodotto.

Indiscrezioni a parte, la partecipazione di Microsoft alla fiera tedesca non sarà assolutamente marginale e quindi l’unica cosa da fare è pazientare un mese per scoprire cosa la casa di Redmond ha in serbo per i suoi più incalliti videogiocatori.