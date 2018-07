Xbox, al via gli Ultimate Game Sale

Filippo Vendrame,

Microsoft ha dato ufficialmente il via agli “Ultimate Game Sale“. Come preannunciato nella giornata di ieri, il gigante del software ha dato il via ad un periodo di forti sconti che toccheranno centinaia di titoli per le console Xbox. Sino al prossimo 30 luglio, tutti i possessori di una console Xbox 360 e Xbox One potranno acquistare nuovi giochi risparmiando cifre davvero molto importanti. Oltre ai titoli in sconto, Microsoft permetterà di abbonarsi a tre mesi di Xbox Game Pass a 9,99 euro e ad un anno di Xbox Live Gold a 39,99 euro.

Proprio chi si abbonerà a Xbox Live Gold potrà approfittare ulteriormente di questo appuntamento degli Ultimate Game Sale. Infatti, per gli abbonati, Microsoft riconoscerà uno sconto aggiuntivo del 10%. Sono davvero tantissimi i titoli in sconto che la casa di Redmond ha voluto offrire ai suoi giocatori. Tra i titoli migliori che gli utenti potranno acquistare in saldo si menzionano: FIFA 18, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Unity, Battlefield 4: Premium Edition, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Deluxe Edition, Diablo III: Eternal Collection, Far Cry 5, Forza Motorsport 7: Standard Edition, Grand Theft Auto V, Mafia III, Prey, Watch Dogs 2 e tantissimi altri ancora.

Il suggerimento, dunque, è quello di visionare con calma l’intera offerta di giochi in sconto e di approfittarne il prima possibile per non lasciarsi scappare l’opportunità di arricchire il proprio parco giochi risparmiando molti soldi.

Si ricorda, infine, che la promozione “Ultimate Game Sale” è un’esclusiva di Microsoft. Questo significa che gli sconti saranno disponibili solo all’interno del Microsoft Store della casa di Redmond e non altrove nei negozi o nei molti eShop della rete.