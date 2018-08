Xbox One, arriva la scheda dedicata al Game Pass

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che giocano assiduamente sulla console Xbox One e sono anche abbonati al noto servizio Game Pass di Microsoft. Il gigante del software ha deciso di dare maggiore peso al suo servizio Game Pass donandogli maggiore visibilità all’interno della dashboard della console. Tutte le console Xbox One, infatti, adesso presentano una nuova scheda nella dashboard dedicata al Game Pass.

Accanto alle schede Home, Mixer, Community e Store, i giocatori troveranno anche la nuova scheda Game Pass. All’interno di questa nuova sezione, i possessori delle console Xbox One troveranno tutti i giochi disponibili per chi sottoscriverà l’abbonamento ed, in particolare, saranno esaltate le ultime uscite. Inoltre, Microsoft mostrerà in primo piano anche tutti i giochi consigliati agli utenti in base ai loro gusti. Per chi non è abbonato a Game Pass, trattasi sicuramente anche di un buon modo di curiosare all’interno di questo servizio e di vedere esattamente cosa propone ai sottoscrittori.

Si ricorda, al riguardo, che Game Pass può essere considerato come il Netflix dei giochi. Al costo di 9,99 euro al mese, i sottoscrittori avranno accesso ad un catalogo di oltre 100 titoli a cui potranno giocare senza dover ulteriormente mettere mano al portafogli. Un servizio, dunque, espressamente dedicato ai giocatori più accaniti.

Infine, si evidenzia che contestualmente all’annuncio dell’arrivo della nuova sezione dedicata al Game Pass, Microsoft ha annunciato la disponibilità dei Club Ufficiali per alcuni dei più popolari giochi.

La casa di Redmond continua, dunque, a migliorare costantemente la sua console per offrire ai possessori un’esperienza di gioco sempre migliore.