Surface Pro, risolto il problema con Surface Pen

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo firmware e nuovi driver per il suo Surface Pro che vanno a risolvere alcuni problemi d’utilizzo con la Surface Pen. Molti possessori dell’ibrido Windows 10, infatti, si erano lamentati della scarsa precisione del pennino quando è appoggiata sul display anche la mano. Un problema che non doveva sussistere visto che Microsoft aveva proprio enfatizzato la precisione della Surface Pen anche in presenza della mano appoggiata sullo schermo.

Grazie al rilascio di questi aggiornamenti, il problema è rientrato ed, adesso, la Surface Pen si può utilizzare con precisione anche con la mano che tocca lo schermo. Non è la prima volta che la casa di Redmond deve affrontare problemi con i display dei suoi Surface. Con il “vecchio” Surface Pro 4, Microsoft dovette attivare una campagna di richiamo per sostituire una serie di display difettosi che causavano un fastidioso effetto sfarfallio. Fortunatamente, nel caso del Surface Pro il problema era solo software e non hardware. Aggiornando il dispositivo, dunque, il problema dovrebbe del tutto rientrare come hanno confermato tutti coloro che hanno già installato l’update.

Quanto occorso al Surface Pro, comunque, fa storcere un po’ il naso. Microsoft, infatti, aveva più volte evidenziato di aver lavorato moltissimo sul funzionamento della Surface Pen per migliorarne l’esperienza d’uso. Dunque, appare davvero molto strano che la casa di Redmond non si sia accorta per tempo di questo bug molto fastidioso.

Comunque, adesso il problema sembra essere stato risolto definitivamente. Vista l’importanza dell’aggiornamento, il suggerimento è, quindi, quello di scaricare ed installare quanto prima il nuovo firmware che è disponibile attraverso il consueto canale di Windows Update.