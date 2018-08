Kia presenta il sistema Separated Sound Zone

Cristiano Ghidotti,

Viaggiando in auto capita spesso che conducente e passeggeri non condividano gli stessi gusti e le stesse preferenze in termini musicali. Bisogna però necessariamente trovare un compromesso sul tipo di brano, di playlist, di artista o di stazione radiofonica da ascoltare, soprattutto se si vuol giungere a destinazione senza battibecchi su quale sia il disco migliore per affrontare chilometri e chilometri.

Kia è al lavoro su un sistema denominato Separated Sound Zone e il cui obiettivo è proprio quello di risolvere problemi di questo tipo. Come si può osservare nel filmato dimostrativo in streaming di seguito, la tecnologia si compone di altoparlanti e invisibili barriere sonore in grado di creare due differenti zone audio all’interno dell’abitacolo, senza ricorrere all’impiego di alcuna separazione fisica. L’esempio fornito vede i due genitori seduti nei posti frontali ascoltare un pezzo di musica classica in tutta calma e relax, mentre i figli sui sedili posteriori si scatenano con un ritmo ben più vivace. Queste le parole di Kang-duck Ih, ricercatore del NVH Research Lab di Kia.

I clienti, nell’era della navigazione autonoma, chiederanno opzioni di intrattenimento sempre più personalizzabili per i loro veicoli, comprese innovazioni tecnologiche di questo tipo. Speriamo che offrendo ai conducenti e ai passeggeri spazio sonori indipendenti potranno godere di un ambiente di trasporto più confortevole e divertente.

Kia afferma che il funzionamento si basa su principi fisici nella disposizione e nell’output degli altoparlanti. Separated Sound Zone non si applicherà solo alla gestione della musica, ma anche delle telefonate e alla ricezione degli avvisi dalla vettura. Chi si trova a bordo, inoltre, non avrà alcun tipo di problema a conversare con gli altri passeggeri. Trattandosi di un concept, ovviamente, al momento non è dato a sapere quando la tecnologia farà il suo debutto ufficiale su un veicolo a livello commerciale.