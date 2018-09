Microsoft Surface, evento il 2 ottobre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato un nuovo evento stampa dedicato al mondo Surface il prossimo 2 ottobre. La presentazione si svolgerà a New York alle ore 22, orario italiano ma non è stato ancora chiarito se sarà disponibile una diretta streaming. Non è chiaro cosa esattamente la casa di Redmond svelerà nella serata del 2 ottobre. Tutti gli ultimi rumors sul mondo Surface riguardavano il più volte chiacchierato Surface Andromeda ma è ben noto che il lancio di questo prodotto è stato rimandato almeno di un altro anno.

Non dovrebbe essere presentata nemmeno la nuova generazione del Surface Pro. Recenti indiscrezioni hanno chiarito che Microsoft sta lavorando su di un nuovo Surface Pro ma che sarà presentato, però, solo il prossimo anno. Molto più probabilmente, invece, il gigante del software annuncerà un refresh hardware dei suoi attuali Surface Pro e Surface Laptop con l’integrazione dei processori Intel di ottava generazione. Possibile che si possa assistere anche ad un refresh hardware del Surface Studio presentato, oramai, oltre due anni fa. Ben difficilmente, dunque, si potrà assistere al lancio di qualche prodotto davvero inedito.

L’evento del 2 ottobre potrebbe anche essere l’occasione per Microsoft di svelare qualche dettaglio in più sul prossimo step di Windows 10 che debutterà nella prima metà del 2019 e magari la casa di Redmond potrebbe anche annunciare la data ufficiale del debutto di Windows 10 October 2018 Update.

Tuttavia, al 2 ottobre manca quasi un mese e prima di allora sicuramente arriveranno nuove indiscrezioni che proveranno a fare luce sui contenuti della presentazione di Microsoft.