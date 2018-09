Windows 10 non sconsiglia più Chrome e Firefox

Filippo Vendrame,

Passo indietro di Microsoft sull’avviso che “sconsigliava” gli utenti Windows 10 ad installare browser alternativi ad Edge. La casa di Redmond, infatti, aveva iniziato a testare un avviso in alcune ultime build di Windows 10 Redstone 5 che compariva all’atto di installare browser di terze parti come Chrome e Firefox. Si trattava di un avviso che, come detto, “sconsigliava l’installazione” di browser di terzi parti in quanto il sistema operativo disponeva già di Microsoft Edge, il browser più sicuro e più veloce per Windows 10.

La scoperta non era certamente piaciuta agli Insider che avevano storto il naso sulla scelta del gigante del software di prendere questa via per spingere sull’adozione del suo browser Edge. Ma trattandosi di un test, Microsoft ha potuto fare rapidamente marcia indietro. Raccolti i feedback sostanzialmente negativi, la casa di Redmond ha deciso di eliminare questa piccola funzionalità dal suo sistema operativo. Questo significa che Windows 10 October 2018 Update, quando arriverà nelle mani di tutti gli utenti Windows 10, non presenterà questa caratteristica.

Non era la prima volta, comunque, che Microsoft provava a spingere sul suo nuovo browser attraverso avvisi o notifiche all’interno di Windows 10. Tuttavia, Insider ed utenti finali sono per lo più concordi che questa non sia la strada giusta per spingere su Edge. Il browser di Windows 10 sicuramente deve ancora maturare molto per catturare l’attenzione delle persone e guadagnare market share, tuttavia, l’uso di questi avvisi o notifiche rischia di avere l’effetto contrario e cioè di infastidire gli utilizzatori di Windows 10 che potrebbero essere portati, invece, proprio a mettere da parte Edge in favore di Chrome, Firefox ed altre soluzioni.

Windows 10 October 2018 Update, si ricorda, debutterà il prossimo mese di ottobre anche se, al momento, non è stata annunciata nessuna data ufficiale.