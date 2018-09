Google Home Hub, uno smart speaker con display

Luca Colantuoni,

I nuovi Pixel 3 non saranno gli unici protagonisti dell’evento organizzato da Google per il 9 ottobre. L’azienda di Mountain View ha infatti previsto il lancio di altri prodotti, uno dei quali dovrebbe essere lo smart speaker Home Hub con schermo da 7 pollici. I concorrenti diretti saranno quindi il Lenovo Smart Display e soprattutto Echo Show di Amazon.

Le prime indiscrezioni sul dispositivo risalgono al mese di agosto. La new entry del catalogo Home condividerà ovviamente alcune funzionalità con gli altri modelli della serie, in particolare Google Assistant. Le immagini pubblicate da MySmartPrice mostrano un design poco originale, in quando Home Hub può essere definito come un tablet fissato ad un altoparlante. L’aggiunta dello schermo faciliterà quindi l’interazione da parte degli utenti che preferiscono usare il touch piuttosto che i comandi vocali.

Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo da 7 pollici, un altoparlante “full range” che copre tutto lo spettro di frequenze e microfoni che rilevano la voce a distanza. La connettività verrà garantita dai chip WiFi 802.11ac (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth (versione non specificata). Home Hub permetterà ovviamente di sfruttare l’intelligenza artificiale dell’assistente Google, ad esempio per chiedere informazioni sulle condizioni del tempo e del traffico, e di accedere ai servizi dell’azienda di Mountain View, come Google Foto e Google Maps.

Non mancherà sicuramente il supporto per videocamere di sorveglianza, termostati, luci, TV e altri prodotti smart presenti nell’abitazione. Le specifiche includono anche sensori di luminosità e colore, ma non una webcam (forse per evitare problemi di privacy). Home Hub dovrebbe essere disponibile in due colori: Charcoal Gray (grigio) e Chalk White (bianco). Per il prezzo e la data di arrivo sul mercato bisogna attendere l’evento di inizio ottobre.