iPad Pro: supporto a Face ID landscape

Marco Grigis,

I nuovi iPad Pro, forse in arrivo in ottobre in occasione di un evento speciale Apple, potrebbero supportare il riconoscimento Face ID anche in modalità landscape. È quanto rivela la beta di iOS 12.1 consegnata agli sviluppatori, così come conferma il developer Steven Troughton-Smith. Al momento, non è nota la base tecnica alla base di questa possibilità, tale da differenziare il tablet di Apple rispetto alla linea degli iPhone.

Come già noto, i nuovi iPad Pro dovrebbero caratterizzarsi per una scocca più sottile e di dimensioni più contenute, grazie all’implementazione di uno schermo edge-to-edge. Non vi sarà un top-notch, così come avviene sulla linea iPhone, ma i dispositivi saranno comunque compatibili con le fotocamere TrueDepth e con Face ID. Gli esemplari sul mercato dovrebbero mantenere, sul fronte della diagonale, la stessa dimensione in pollici dei predecessori.

Secondo quanto rivelato dalla beta, i nuovi tablet professionali sarebbero in grado di riconoscere l’utente anche quando il dispositivo è in modalità landscape. La stringa di codice relativa fa anche riferimento al collegamento a un monitor esterno, che potrebbe avvenire con una presa USB-C, anziché la classica Lightning. Da quanto si apprende, Apple avrebbe pensato a un nuovo allineamento per i sensori delle fotocamere TrueDepth, tali da garantire lo sblocco in qualsiasi direzione, ma le specifiche caratteristiche hardware non sono al momento note.

Stando a quanto rivelato dallo sviluppatore, iOS 12.1 potrebbe confermare anche altre caratteristiche dei device, già vociferate negli scorsi mesi. Innanzitutto, sembra sempre più credibile la possibilità di una sostituzione della porta Lightning con una presa USB-C, forse per abilitare nuove funzioni per il device, così come già assegnato. Ancora, i tablet potrebbero essere completamente privati di un connettore jack per le cuffie, così come è avvenuto per la linea degli iPhone. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali novità dalle parti di Cupertino, in attesa dell’annuncio per il lancio ufficiale.