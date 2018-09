Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, specifiche e prezzi

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha aggiunto altri due modelli alla serie Mi 8. Oltre alla versione standard, al Mi 8 Explorer Edition e al Mi 8 SE, gli utenti potranno acquistare i nuovi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite. Quasi certamente questi smartphone rimarranno un’esclusiva del mercato cinese. In Italia è disponibile solo il Mi 8 con 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Xiaomi Mi 8 Pro

Il Mi 8 Pro è praticamente identico al Mi 8 in termini di design e specifiche. L’unica differenza è rappresentata dalla presenza di un lettore di impronte digitali in-display sensibile alla pressione, come quello del Mi 8 Explorer Edition. Questo tipo di sensore biometrico permette di ridurre i consumi, in quanto il processo di sblocco viene attivato solo quando l’utente posiziona il dito sullo schermo. Oltre ad essere più efficiente e anche più veloce del 29% rispetto al lettore in-display tradizionale.

La dotazione hardware rimane invariata: schermo AMOLED da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2248×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.7:9, processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, riconoscimento facciale e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI. Il Mi 8 Pro verrà offerto in tre colori (Sunset Gold, Black e Transparent Titanium) dal 21 settembre. I prezzi sono 3.199 yuan (6GB+128GB) e 3.599 yuan (8GB+128GB).

Xiaomi Mi 8 Lite

Il Mi 8 Lite, noto finora come Mi 8 Youth Edition, è invece una versione più economica del Mi 8 SE. La principale differenza è rappresentata dalla disposizione orizzontale delle due fotocamere posteriori da 12 e 5 megapixel. La dotazione hardware comprende uno schermo da 6,26 pollici con notch, processore Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, fotocamera frontale da 24 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 3.350 mAh.

Tra le funzionalità IA ci sono il riconoscimento automatico della scena e il miglioramento dei selfie tramite ritocco di sopraccigli, pupille, mento e labbra. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI. Lo smartphone sarà disponibile dal 25 settembre in tre colori: Aurora Blue, Sunset Gold e Midnight Black. I prezzi sono 1.399 yuan (4GB+64GB), 1.699 yuan (6GB+64GB) e 1.999 yuan (6GB+128GB).