FlixBus, Google Pay per pagare i biglietti

Filippo Vendrame,

Google Pay è ufficiale in Italia e FlixBus ha annunciato immediatamente il supporto ufficiale alla nuova piattaforma di pagamenti di Big G. Nello specifico, il ben noto operatore di viaggi a lunga percorrenza ha deciso di integrare Google Pay all’interno della sua applicazione Android. Questo significa che i suoi clienti potranno acquistare i biglietti in modo più facile e veloce utilizzando i loro portafogli digitali.

I clienti di FlixBus, dunque, potranno prenotare il proprio viaggio con pochi e rapidi passaggi, cliccando sull’icona “Acquista con Google Pay” al momento del check-out. I dettagli della transazione saranno memorizzati nell’account Google dell’utente. Viaggiare con FlixBus diventa, così, molto più semplice grazie all’integrazione della nuova piattaforma di Google. FlixBus non è la prima volta che si affida ai servizi di Big G per arricchire la propria offerta dedicata ai suoi clienti.

Integrando nuove funzionalità nella nostra app, puntiamo a migliorare sempre più l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Da oggi, con Google Pay sarà ancora più vantaggioso prenotare la propria corsa tramite app grazie al sistema di autenticazione a due fattori, che verifica l’identità dell’utente prima della transazione.

L’operatore di viaggi a lunga percorrenza, lo scorso aprile, aveva già integrato nella sua app Google Assistant, l’assistente vocale di Google, un progetto pensato per consentire ai passeggeri FlixBus di poter prenotare la propria corsa con un semplice comando vocale. Con l’odierna novità, si concretizza un’ulteriore sinergia fra l’azienda di Mountain View e il leader europeo dei viaggi in autobus, che dalla sua fondazione si pone l’obiettivo di rendere l’esperienza dei propri passeggeri sempre più completa impiegando un team di oltre 200 sviluppatori che lavorano continuamente per migliorare il prodotto.