Devil May Cry 5, requisiti e personaggi giocabili

Floriana Giambarresi,

Devil May Cry 5 non sarà disponibile nei negozi fino al prossimo anno, ma si può iniziare già ad assicurarsi che il proprio computer sia in grado di gestire il nuovo gioco: è infatti stata diramata la lista dei requisiti PC minimi e consigliati.

Le specifiche di sistema minime e consigliate non provengono direttamente e ufficialmente da Capcom ma da Steam e sono riportate qui di seguito.

Requisiti minimi:

SO: WINDOWS 7 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel Core i7-4770 a 3,4 GHz o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX760 o superiore

DirectX: versione 11

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Controller consigliati.

Requisiti di sistema consigliati:

SO: WINDOWS 7 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel Core i7-4770 a 3,4 GHz o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce® GTX960 o superiore

DirectX: versione 11

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Controller consigliati.

È inoltre necessaria una connessione Internet per l’attivazione del gioco.

Per la prima volta nella serie, Devil May Cry 5 permetterà ai giocatori di scegliere tra due, a volte tre personaggi diversi per determinate missioni, ovvero Nero, Dante e V. La notizia è ufficiale e perviene da Matt Walker di Capcom, che lo ha confermato su Discord. Non ha dettagliato quanti tipi di missioni ci saranno, ma è probabile che ve ne siano molte; inoltre, la scelta del personaggio giocabile avrà probabilmente un impatto sul gameplay.

Devil May Cry 5 sarà disponibile sul mercato l’8 marzo 2019, oltre che su PC anche su Xbox One e PlayStation 4.