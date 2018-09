ASUS ROG Strix Scar II arriva in Italia

Luca Colantuoni,

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità del nuovo Strix Scar II, un potente gaming laptop realizzato specificamente per i giochi FPS. Il produttore taiwanese ha rinnovato il design e aggiornato la dotazione hardware per fornire agli utenti il massimo comfort di utilizzo e le massime prestazioni. Non mancano ovviamente tecnologie e funzionalità tipiche di questa categoria di notebook.

Una delle migliori caratteristiche dei gaming laptop è lo schermo e infatti lo Strix Scar II ha un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), frequenza di refresh di 144 Hz, tempo di risposta GTG (gray-to-gray) di 3 millisecondi, gamma colore 100% sRGB e trattamento antiriflesso. Il notebook ha inoltre una tastiera con tecnologia HyperStrike Pro e retroilluminazione RGB personalizzabile in quattro zone (Aura Sync). I tasti usati tipicamente per i giochi FPS (WASD) sono trasparenti.

La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i7-8750H di ottava generazione (Coffee Lake), fino a 32 GB di memoria DDR4, SSD NVMe PCIe M.2 da 128 GB, hard disk ibrido Seagate FireCuda da 1 TB e una potente scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria GDDR5. Il sistema di raffreddamento HyperCool Pro allontana il calore dai componenti interni, mentre il sistema Anti-Dust Cooling sfrutta la forza centrifuga per espellere le particelle di polvere.

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti lo slot SD, il jack audio da 3,5 millimetri, tre porte USB 3.1 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, uscite mini DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0. L’audio viene veicolato attraverso due altoparlanti laterali da 3,5 Watt con amplificatore smart. Sono ovviamente supportati i visori per la realtà virtuale.

Il sistema operativo è Windows 10. Il nuovo ASUS ROG Strix Scar II può essere acquistato ad un prezzo di 1.789 euro.