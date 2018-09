Filippo Vendrame,

Iliad ha deciso di mantenere disponibile la sua offerta tariffaria da 40 GB e 6,99 euro ancora per un po’, concedendo ad altri 50 mila utenti la possibilità di sottoscriverla. L’operatore francese, dunque, forte del successo delle sue tariffe a basso costo ma ricche di contenuti, ha deciso di prolungare nuovamente l’offerta da 6,99 euro che lo scorso 30 agosto aveva già voluto rinnovare ulteriormente, rendendola ancora sottoscrivibile per altri 200 mila utenti. Si ricorda, infatti, che originariamente la tariffa era stata lanciata con un limite ben preciso di 500 mila adesioni.

La tariffa di Iliad da 6,99 euro offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 40 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese per sempre e senza alcun vincolo di durata minima contrattuale. Dei 40 GB a disposizione, 3 GB possono essere utilizzati in Europa per navigare. Inoltre, la tariffa include chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile di 60 destinazioni internazionali. Inclusi nel piano tariffario la segreteria telefonica, il servizio “mi richiami”, l’opzione hotspot, la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, il controllo del credito residuo e molto altro ancora. L’adesione a questo piano tariffario prevede l’acquisto di una nuova SIM con o senza portabilità.

L’acquisto di una nuova SIM prevede anche il pagamento una tantum di 9,99 euro. Accanto a questa tariffa rimane sottoscrivibile anche la più recente offerta di Iliad che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G (4 GB di Europa). Il tutto al costo di 7,99 euro.

Iliad, dunque, continua ad ingolosire le persone con tariffe estremamente vantaggiose che permettono di risparmiare senza, però, dover rinunciare ai contenuti. Una tattica che sta avendo successo visto che dal giorno del lancio l’operatore francese ha guadagnato già oltre 2 milioni di clienti.