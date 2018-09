Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha confermato due novità per il prossimo top di gamma che verrà annunciato il 17 ottobre. Il OnePlus 6T avrà un lettore di impronte in-display, ma non il jack audio da 3,5 millimetri. L’eliminazione di quest’ultimo componente ha lasciato più spazio per la batteria.

L’attuale OnePlus 6 integra una batteria da 3.300 mAh. In base ad alcuni test, l’autonomia è risultata sotto la media e inferiore anche a quella dei precedenti OnePlus 5/5T. Il co-fondatore Carl Pei aveva dichiarato che la rimozione del jack audio consentirà di inserire nuova tecnologia all’interno dello smartphone. Se l’indiscrezione circolata sul social network Weibo si rivelerà corretta, la capacità verrà incrementata a 3.700 mAh. Ciò dovrebbe comportare una maggiore durata.

Per quanto riguarda le altre specifiche non ci sono novità. Il OnePlus 6T dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e notch “waterdrop” (a goccia), simile a quello del recente Oppo R17 Pro, processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 20 e 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE.

Il sistema operativo sarà certamente OxygenOS 9.0 basato su Android 9 Pie. Gli utenti troveranno nella confezione un adattatore da USB Type-C a jack da 3,5 millimetri che permetterà di utilizzare i tradizionali auricolari. Chi invece vuole ascoltare la musica durante la ricarica dovrà acquistare auricolari wireless. Le seguenti immagini, pubblicate dal sito MySmartPrice e ricavate dai disegni CAD, mostrano il possibile aspetto dello smartphone.