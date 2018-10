Fujitsu ESPRIMO G558, PC compatto ed efficiente

Luca Colantuoni,

Fujitsu ha annunciato il suo PC desktop più compatto di sempre. Oltre all’ingombro ridotto, caratteristica molto apprezzata in ufficio, il nuovo ESPRIMO G558 offre prestazioni elevate grazie ai recenti processori Intel di ottava generazione (Coffee Lake). Considerato il target di utilizzo non mancano ovviamente soluzioni specifiche per la protezione dei dati.

Il Fujitsu ESPRIMO G558 possiede un volume di soli 0,86 litri e un design ultracompatto del 96% inferiore rispetto ai PC desktop microtower tradizionali. Ciò lo rende perfetto per l’installazione su una parete, sotto la scrivania o dietro ad un monitor e rappresenta una valida alternativa ai PC all-in-one. Il piccolo PC del produttore giapponese è ideale per qualunque ambiente di ufficio, in particolare nella pubblica amministrazione e nel settore finanziario, dove sicurezza e vantaggio economico spingono all’adozione di dispositivi più piccoli, efficienti e dotati di funzionalità di protezione integrate.

Gli utenti possono scegliere tra numerose configurazioni. Fujitsu offre processori Intel Core i7-8700T/i5-8500T/i5-8400T/i3-8100T e Pentium G5400T, fino a 32 GB di memoria DDR4, hard disk da 500 GB e SSD SATA da 128 GB e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB. La dotazione hardware comprende inoltre chip WiFi, Gigabit Ethernet e Bluetooth, uscite DisplaPort e HDMI, tre porte USB 3.0, tre porte USB 2.0 e una porta USB Type-C.

Come altri PC della serie anche il Fujitsu ESPRIMO G558 permette l’aggiornamento di hard disk e memoria. Le aziende possono sfruttare la crittografia implementata via Trusted Platform Module (TPM) per mantenere al sicuro i dati sensibili e la soluzione opzionale EraseDisk per la protezione dei dati che, elimina in maniera permanentemente le informazioni contenute sul disco.

Il sistema operativo è Windows 10 Home o Pro. Il prezzo base del PC è 520 euro. Fujitsu offre diversi accessori, come il monitior P24-9 TE con collegamento USB Type-C. Chi cerca un mini PC con lettore ottico può acquistare ESPRIMO Q558, leggermente più grande di ESPRIMO G558, ma con identiche prestazioni.