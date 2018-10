Vodafone, 30 GB per scusarsi dei problemi

Filippo Vendrame,

Vodafone, nella giornata di ieri, ha avuto qualche problema di troppo soprattutto nelle regioni del Piemonte e della Valle D’Aosta. Per alcune ore, la rete mobile dell’operatore ha mostrato segni di sofferenza con problemi evidenti sia a livello di chiamate che di connettività Internet. Un disagio circoscritto e limitato ma che, comunque, è stato molto fastidioso per i clienti dell’operatore che si trovavano in quelle zone. Oggi il problema è stato risolto brillantemente da un pezzo, tuttavia Vodafone ha voluto scusarsi con i suoi clienti coliti dal disservizio.

Alcuni clienti Vodafone hanno iniziato a ricevere un messaggio che informava loro che per scusarsi dei problemi avrebbero potuto disporre di ben 30 GB di traffico Internet extra da utilizzare nell’arco di un mese. Trattasi di un’iniziativa corretta attraverso la quale Vodafone mostra di voler mettere al centro degli interessi i suoi clienti. Chi riceverà il messaggio dovrà solamente attendere un ulteriore SMS di conferma dell’attivazione di questa speciale promozione. Nulla dovrà, quindi, fare il cliente Vodafone se non godersi il traffico extra che li sarà concesso utilizzare nel mese.

Questa notte si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10.50. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese. Attendi per favore SMS di conferma attivazione.

Da evidenziare un dato curioso. In passato, eventuali bonus come questi offrivano quantità di Giga molto più limitate. Da quando è arrivato in Italia Iliad, gli operatori sembrano più propensi ad offrire molto più traffico non solo all’interno delle loro offerte ma anche in queste tipologie di bonus.