Fitbit Charge 3 sta per arrivare

Antonino Caffo,

Dopo averlo annunciato a fine agosto, Fitbit comunica la disponibilità a giorni del Fitbit Charge 3. L’indossabile è attualmente ancora in pre-ordine ma la compagnia ha confermato l’avvio delle spedizioni, anche su Amazon, dal 7 ottobre, dunque da domenica. Verosimilmente, la prossima settimana le scorte saranno abbastanza per accontentare tutti gli acquirenti del primo turno.

Si, perché stando a quanto affermato da Fitbit, il Charge 3, dopo tre settimane di pre-order, è il dispositivo più richiesto, a dimostrazione di quanto il mercato degli indossabili dipenda dal segmento di utenza legata al fitness. E non solo: visto il prezzo di 149,99 euro e le funzionalità comunque “smart” che vanno oltre il solo allenamento, Fitbit Charge 3 potrà certamente riportare in alto la società americana, che nel corso del 2017 (secondo gli analisti si IDC) ha dovuto lasciare la prima posizione appannaggio dell’Apple Watch e viene tallonata costantemente da Xiaomi.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, il Fitbit Charge 3 è disponibile nelle colorazioni alluminio grigio grafite/nero e alluminio oro rosa/ grigio blu anche se, per 20 euro in più, ci si assicura la Special Edition che in confezione presenta due cinturini, uno classico nero e, a scelta, in tessuto viola e tecnico bianco, molto simile a quello a marchio Nike per l’Apple Watch. Inoltre, solo la Special Edition è compatibile con l’NFC e Fitbit Pay, che verrà rilasciato a novembre negli Stati Uniti.

Ad ogni modo, le innovazioni hardware in comune sono tante. A partire dal rilevamento della frequenza cardiaca PurePulse e il relativo sensore SpO2, che promette una visione più approfondita su attività fisica, qualità del sonno e stato generale di salute. Migliorata l’autonomia, con un totale di 7 giorni senza lontano dalla presa a muro, mentre si attendono ancora alcune funzionalità già annunciate ma ancora non abilitate, come le risposte rapide ai messaggi, in abbinamento ad Android, e altre opzioni di notifica intelligenti.

Come detto, il Fitbit Charge 3 è già ordinale sul sito del produttore con base di partenza di 149,99 euro.