Honor Magic 2, slide-out e batteria al grafene?

Luca Colantuoni,

Durante il lancio internazionale di Honor Play, avvenuto all’IFA 2018 di Berlino, il produttore cinese ha mostrato in anteprima il nuovo Honor Magic 2. Rispetto al precedente Honor Magic, introdotto due anni fa, ci saranno diverse novità hardware e soprattutto in termini di design. L’annuncio ufficiale dello smartphone è previsto per il 31 ottobre.

L’obiettivo di tutti i produttori è realizzare smartphone “tutto schermo” e quasi. Ciò si può ottenere mediante diverse soluzioni tecnologiche. Oppo ha progettato un meccanismo motorizzato che spinge verso l’alto la sezione superiore del Find X. Vivo ha adottato una sistema simile, ma solo per la fotocamera frontale del NEX S. Honor Magic 2 avrà uno screen-to-body ratio vicino al 100%, grazie all’utilizzo di un meccanismo slide-out non motorizzato. Lo schermo scorre verso il basso, mostrando la fotocamera frontale e i sensori. Il design è denominato Magic Slide.

Honor aveva comunicato alcune specifiche hardware. Lo smartphone integrerà il processore octa core Kirin 980 e supporterà la tecnologia di ricarica Magic Charge a 40 Watt. Il Vice Presidente Xiong Junmin aveva inoltre dichiarato che per il Magic 2 verrà utilizzato il grafene. Questo materiale potrebbe essere aggiunto alla batteria per consentire di superare gli attuali limiti termici oppure per il sistema di raffreddamento dell’intero smartphone.

Il Magic 2 avrà infine un lettore di impronte digitali in-display. Per quanto riguarda il lato software non mancheranno sicuramente le funzionalità IA che sfrutteranno la potenza del processore e della Dual NPU (Neural Processing Unit) integrata.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Dato che non manca molto all’annuncio ufficiale si prevede la diffusione di ulteriori indiscrezioni nel corso dei prossimi giorni.

Aggiornamento dell’11 ottobre: Honor ha pubblicato su Weibo un breve video teaser che mostra il meccanismo slide-out dello schermo.