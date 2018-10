Microsoft Sticky Notes arriverà su iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Microsoft porterà ufficialmente la sua applicazione Sticky Notes anche all’interno dei dispositivi iOS ed Android. Reza Jooyandeh ha confermato, attraverso il suo account su Twitter, che non solo Sticky Notes arriverà sui dispositivi iOS e Android ma che sarà introdotta anche la sincronizzazione con OneNote e Outlook. La casa di Redmond non ha voluto condividere ulteriori dettagli di questo progetto ma ha sottolineato che presto arriveranno ulteriori novità in tal senso. I test per l’integrazione di Sticky Note con Outlook sarebbero già iniziati questa settimana per alcuni utenti iscritti al programma Windows Insider.

Nessuna comunicazione nemmeno per quanto riguarda il debutto dell’app per iOS ed Android o per l’integrazione con OneNote. Trattasi, comunque, di una notizia molto interessante che dimostra ancora una volta come Microsoft stia lavorando per portare l’ecosistema di app di Windows 10 all’interno dei dispositivi mobile per consentire ai suoi utenti di poter continuare ad usare gli stessi strumenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Microsoft Sticky Notes, si ricorda, è un’applicazione di Windows 10 che permette di creare una sorta di post-it virtuali e supporta sia la scrittura del testo che i disegni.

Grazie alla futura disponibilità su iOS ed Android, gli utenti potranno sincronizzare i loro brevi appunti attraverso i loro dispositivi per averli sempre a disposizione in ogni momento. L’integrazione con OneNote e Outlook dovrebbe garantire, inoltre, una nuova opportunità in ambito professionale per condividere rapidamente note ed appunti con i colleghi di lavoro. Visto che Microsoft si è “nascosta” dietro un “stay tuned”, è lecito attendersi che molto presto arriveranno nuove comunicazioni su questo interessante progetto.